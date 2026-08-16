Três fogos ativos em Chaves e Boticas

Os concelho de Chaves e Boticas, distrito de Vila Real, estão hoje a ser atingidos por três incêndios florestais, um dos quais de maior dimensão, em Ventozelo, numa zona de floresta, que se mantêm ativo com duas frentes, disse fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso, as chamas estão também a lavar em Boticas, em dois incêndios distintos, mas muito próximos.

O fogo em Ventozelo, concelho de Chaves, deflagrou cerca das 20:26 de sábado e já "está a ceder aos meios", disse a mesma fonte.

No local permaneciam, cerca das 10:45, 170 operacionais, 55 viaturas e quatro meios aéreos.

Em Boticas, nas freguesia de Ardãos e Nogueira, mantêm-se ativos dois incêndios distintos.

Um dos fogos, que deflagrou hoje cerca das 07:00, está a ser combatido por 17 operacionais, 31 viaturas e um meio aéreo.

O outro incêndio, que começou às 23:57 de sábado, tem no terreno 31 operacionais, sete veículos com o apoio de três meios aéreos.

Fogo em Torre de Moncorvo em fase resolução

O incêndio que deflagrou no sábado ao final da tarde, na freguesia de Cabeça Boa, Torre de Moncorvo, entrou em fase de resolução cerca das 10:00 de hoje, disse à Lusa fonte da proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Douro, no local ainda se encontram muitos meios para os trabalhos de rescaldo, nomeadamente 217 operacionais, 69 veículos e quatro meios aéreos.

Ao início da manhã, 80% do perímetro do fogo, no distrito de Bragança, já se encontrava dominado, tendo, entretanto, entrado em fase de resolução.

O incêndio deflagrou cerca das 18:50 de sábado, em zona de mato, e não provocou qualquer vítima nem obrigou à retirada de pessoas.

Fogo de Vinhais dominado hoje de manhã O incêndio que lavra desde a madrugada de sábado em Vinhais, no distrito de Bragança, estava dominado pelas 07:50 de hoje, segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Quase todo o interior Norte e Centro em perigo máximo

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão hoje em perigo máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda, a quase totalidade dos municípios de Viseu, Vila Real, Castelo Branco e Santarém, bem como os concelhos do interior do distrito do Porto e do norte de Portalegre.

A maior parte dos concelhos do Alentejo e do Algarve encontra-se em risco elevado ou muito elevado.

O perigo de incêndio rural é determinado a partir de factores como a temperatura do ar, a humidade relativa, a velocidade do vento e a precipitação registada nas 24 horas anteriores.