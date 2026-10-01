Albuquerque sai em defesa de Cristiano Ronaldo

Miguel Albuquerque voltou esta quinta-feira a defender publicamente Cristiano Ronaldo, considerando que o futebolista madeirense é "o português mais conhecido internacionalmente".

Ronaldo deixa estágio da Selecção e promete contar "a verdade" Cristiano Ronaldo acaba de confirmar que decidiu abandonar o estágio da Selecção Nacional, em Copenhaga, na sequência da polémica dos últimos dias com o seleccionador Jorge Jesus. Portugal defronta amanhã a Dinamarca, para a Liga das Nações.

Questionado sobre a situação do jogador na Selecção Nacional, o presidente do Governo Regional destacou uma carreira com mais de 25 anos e o contributo dado por Ronaldo à equipa portuguesa.

"Ronaldo é a maior marca que Portugal alguma vez teve" A decisão de Cristiano Ronaldo de abandonar o estágio da seleção portuguesa tem impacto global, dada a visibilidade do futebolista, considerou hoje Daniel Sá, diretor-executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM).

Albuquerque rejeitou interpretações que, na sua perspectiva, procurem diminuir a carreira ou o legado do futebolista, sublinhando a projecção internacional alcançada pelo madeirense.

Mesmo perante questões relacionadas com a saída do estágio e a eventual aplicação de sanções, o governante manteve a sua posição de apoio ao jogador.

Para Albuquerque, a dimensão histórica de Cristiano Ronaldo ultrapassará a dos responsáveis circunstanciais do futebol português.