Fogo em parque natural belga já queimou quase três mil hectares

O incêndio que desde sexta-feira está a atingir um dos maiores parques naturais da Bélgica já consumiu quase três mil hectares e obrigou à evacuação de várias localidades, incluindo na vizinha Alemanha, segundo várias fontes.

O fogo deflagrou a meio do dia de sexta-feira em Les Fagnes, no Parque Natural Hautes Fagnes-Eiffel, no leste da Bélgica, e, segundo as autoridades da região francófona da Valónia, até meio da manhã de hoje arderam quase três mil hectares de floresta.

"As características do terreno em Hautes Fagnes dificultam particularmente a intervenção e não permitem aos serviços de resgate combater o fogo a curta distância em todos os locais com os seus meios habituais", acrescentaram, num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Além dos meios terrestre, participam no combate às chamas várias aeronaves, incluindo dois aviões suecos e dois helicópteros checos e neerlandeses, ativados no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, adiantou no sábado, na rede social X, a comissária europeia encarregue de coordenar o dispositivo comunitário.

Outras aeronaves poderão também chegar da Noruega e da Alemanha, admitiu Hadja Lahbib à agência de notícias francesa Agence France-Presse (AFP).

Durante a última noite, duas localidades foram evacuadas na Bélgica e, hoje de manhã, o município alemão de Monschau, no oeste do país e próximo da fronteira belga, recomendou aos residentes de três povoações que abandonem as suas casas, devido ao fumo.

O incêndio de Les Fagnes é já um dos maiores da história da Bélgica e, segundo a AFP, estava apenas a dezenas de quilómetros em linha reta de um outro fogo no oeste da Alemanha, que foi entretanto controlado, permitindo a 1.800 pessoas regressarem a casa.

Em França, um fogo ativo há vários dias na província de Les Landes, no sudoeste do país, no qual arderam pelo menos 1.700 hectares, começou igualmente a ceder hoje aos bombeiros, devido à descida de temperaturas, adiantou o governador local, Gilles Clavreul.

Já na Croácia, onde uma pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas num incêndio que devastou a região de Omis, no litoral centro, quatro pessoas foram detidas pela polícia por suspeita de fogo posto de um outro incêndio de grandes dimensões na região de Zadar, anunciaram hoje as autoridades locais.