Câmara do Porto Santo abre candidaturas a apoio financeiro para estudantes universitários

A Câmara Municipal do Porto Santo informou esta terça-feira que vai abrir, entre os dias 24 de Agosto e 20 de Novembro, o período de candidaturas ao apoio financeiro destinado a estudantes que frequentam o ensino superior. A iniciativa visa atenuar o esforço financeiro das famílias porto-santenses no acesso ao ensino superior fora da ilha.

Conforme salienta a autarquia, o prosseguimento de estudos fora da ilha implica encargos acrescidos que vão além das propinas, incluindo despesas com alojamento, alimentação e transportes. Com esta medida, a Câmara pretende promover a igualdade de oportunidades e prevenir a desistência por razões económicas.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, destaca o papel estratégico desta medida para o desenvolvimento local:

A educação é um dos assuntos mais importantes para este executivo. Sabemos que investir nos nossos jovens é investir diretamente no futuro do Porto Santo. Queremos que nenhum jovem deixe de prosseguir os seus estudos por dificuldades económicas e, por isso, temos procurado criar e reforçar medidas concretas de apoio às famílias. Nuno Batista, presidente da Câmara do Porto Santo

O autarca reforça ainda que a formação dos jovens é um investimento comunitário de longo prazo:

Queremos jovens qualificados, preparados e com oportunidades para concretizar os seus projetos. Muitos deles poderão regressar um dia ao Porto Santo e colocar aqui os conhecimentos e competências que adquiriram. Apoiar a sua formação é, por isso, também uma forma de investir na capacidade que a nossa ilha terá para enfrentar os desafios do futuro. Nuno Batista, presidente da Câmara do Porto Santo

O regulamento completo e os formulários de candidatura estão disponíveis no site da Câmara Municipal do Porto Santo.