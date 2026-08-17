Idosa agredida na Rua de Santa Maria

Um idosa foi agredida na noite passada na Rua de Santa Maria, na zona velha do Funchal, tendo alerta sido dado pelas 20h15.

A mulher com 84 anos de idade foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e contou com apoio da PSP que tomou conta da ocorrência.

Com ferimento na cabeça, resultante de uma queda após ter sido alegadamente empurrada, a vítima foi assistida e transportada para o Hospital.