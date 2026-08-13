A Força Aérea Portuguesa empenhou, nos últimos dois dias, um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas', no transporte de dois doentes que necessitavam de cuidados diferenciados.

As duas missões decorreram entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira nos últimos dois dias, tendo sido realizadas durante a tarde.

A primeira missão ocorreu na terça-feira, com o EH101 a ser empenhado no transporte de um doente que necessitava de cuidados diferenciados, tendo o Porto Santo estado envolvido na operação.

Já esta quinta-feira, a Força Aérea voltou a mobilizar um helicóptero da Esquadra 751 – 'Pumas' para uma missão de transporte de outro doente entre ilhas da Madeira.

A informação relativa às duas operações foi divulgada pela Força Aérea Portuguesa através da sua conta oficial na rede social X.