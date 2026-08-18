Câmara Municipal faz obras importantes em ribeira no Porto Santo

Ao abrigo de um programa de recuperação de estradas e de resposta às situações mais urgentes, a Câmara Municipal está a intervir numa das principais ribeiras da ilha dourada.

A intervenção inclui a construção de novos muros de proteção ao longo da ribeira, que desagua numa zona central da cidade, reforçando assim as condições de segurança e de protecção das margens.

Fora deste programa específico, o Governo Regional está igualmente a promover intervenções noutras ribeiras da ilha dourada, nomeadamente trabalhos de limpeza e recuperação, com o objectivo de melhorar as condições de escoamento e prevenir eventuais situações de risco.