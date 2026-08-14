Feira do Livro no Porto Santo regista forte procura

A Feira do Livro do Porto Santo está aberta desde meados de Julho, bem no centro da cidade, junto ao Tribunal.

O espaço apresenta uma grande diversidade de livros, abrangendo praticamente todos os géneros literários e contando, naturalmente, com algumas das mais recentes novidades editoriais.

Desde a sua abertura, a Feira do Livro tem registado uma forte procura por parte de residentes e visitantes. O espaço está aberto diariamente, das 10h00 às 13h00 e das 18h00 à meia-noite, permitindo ao público visitar a feira em diferentes períodos do dia.