Mais um grande sucesso no torneio solidário de golfe no Porto Santo

Realizou-se este sábado mais uma edição do torneio solidário de golfe, numa organização conjunta da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo e da delegação da Liga Portuguesa contra o Cancro da Madeira.

Uma iniciativa desportiva que atrai muitos golfistas locais e madeirenses, e que tem por isso um forte sentido social, solidário e desportivo.

Em declarações ao DIÁRIO, o presidente da delegação da LPCC na Madeira, Ricardo Sousa, destacou o papel do desporto na prevenção de doenças: “Sim, efeCtivamente, o desporto é uma boa maneira de ajudar a prevenir todas as doenças e, no caso do cancro, não fica atrás”.

“Foi um torneio com grande sucesso, com 48 inscritos, por isso, quase meia centena de participantes é muito bom. É um torneio que é bom organizar pela camaradagem, pelo convívio, pela causa social que está por trás”, disse o presidente da LPCC Madeira.

Ricardo Sousa salientou ainda “que, além do apoio, há sempre pessoas muito generosas que têm sempre colaborado e, por isso mesmo, contribuem além da inscrição, fazendo com que a Liga consiga arrecadar nesta edição da prova” cerca de 1.170 euros.

A FN Hotelaria, na pessoa de João Abel de Freitas, deu mais 1.500 euros, o que significa que a LPCC Madeira arrecadou com esta edição do torneio solidário cerca de 3 mil euros.

Ricardo Sousa disse que, perante estes resultados, “só tenho que agradecer muito a toda a gente que colaborou com a Liga”.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, delegação da Madeira, homenageou hoje João Abel de Freitas, Paulina Sousa e o engenheiro Carreira, três pessoas que têm sempre colaborado com o torneio solidário de golfe no Porto Santo.

Quanto à competição, Salvador Câmara ganhou em pontuação net, seguido de Miguel Pereira e, em terceiro, Cristian. Em pontuação Gross, Nuno Henriques, com 69 pancadas, -3 ao par do campo. O primeiro júnior foi Nicolau Rodrigues, a bola mais perto foi ganha por Ashley Williams e o drive mais longo por Santiago Câmara.