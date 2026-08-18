UE envia tendas, mantas e filtros de água para a Colômbia após terramoto

A Comissão Europeia anunciou hoje que vários Estados-membros da UE estão a enviar tendas, mantas, filtros de água e utensílios de cozinha para a Colômbia, na sequência do terramoto que causou pelo menos 294 mortos.

Em comunicado, a Comissão Europeia indicou que, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, a Suécia enviou para a Colômbia 150 tendas e 360 mantas, a Alemanha 3.000 utensílios de cozinha e 2.500 filtros de água, enquanto o Luxemburgo ofereceu 79 tendas.

A este material enviado por Estados-membros, acrescem ainda 2,1 milhões de euros de ajuda humanitária anunciados pela Comissão Europeia em 12 de agosto, dois dias após o sismo, e que foram disponibilizados aos parceiros humanitários da UE na região.

O executivo comunitário referiu que também enviou um coordenador para a Colômbia, "com o objetivo de apoiar, no terreno, a coordenação da assistência humanitária" da UE, além de ter ativado igualmente o sistema de mapeamento por satélite Copernicus.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que "o coração da Europa está com o povo da Colômbia após o devastador terramoto" de 10 de agosto, de acordo com a mesma nota.

"Estamos a enviar tendas, filtros de água, comida e outros bens essenciais para apoiar as comunidades que precisam ajuda. Estamos ao lado do povo colombiano durante este período de emergência e na recuperação que se seguirá", assegurou.

O sismo de magnitude 7,4, ocorrido na madrugada de 10 de agosto perto da costa do oceano Pacífico, destruiu milhares de edifícios, de acordo com os dados oficiais.

Além dos 294 mortos, pelo menos 320 pessoas continuam desaparecidas e 3.935 ficaram feridas.

O sismo deixou ainda 127.557 habitações danificadas, 26.945 destruídas e 66 edifícios em ruínas, afetando 450 municípios em 15 regiões.

O sismo registou uma magnitude de 7,4, na escala de Richter, indicou o Serviço Geológico da Colômbia (SGC). Este foi o abalo mais forte a atingir o país nos últimos 25 anos.