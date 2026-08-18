Morreu a actriz brasileira Laura Cardoso

A actriz brasileira Laura Cardoso morreu hoje aos 98 anos, em São Paulo, no Brasil, de acordo com o anúncio que consta na sua página oficial no Instagram.

"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações", lê-se na publicação.

Laurinda de Jesus Balleroni, filha de pais portugueses, nasceu em 19 de setembro de 1927 e começou a atuar aos 15 anos. Estreou-se na televisão em 1952, em "Tribunal do Coração", da TV Tupi.

Participou em mais de 60 novelas e foi uma das atrizes com mais títulos na carreira do país.

Os seus últimos trabalhos foram a novela "A Dona do Pedaço", em 2019, e o filme "Dona Rosinha", de 2025.

Ao longo de oito décadas dedicadas à arte, fez uma carreira na rádio, teatro, cinema e televisão, incluindo dezenas de novelas, como "Fera Radical" (1988) e "Mulheres na Areia" (1993).