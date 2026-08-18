 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Motociclista fica ferido em acidente na via rápida

Foto DR
Foto DR

Um motociclista ficou ferido, na manhã desta terça-feira, na via rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Funchal–Machico.

O acidente ocorreu após a saída para a Boa Nova, tendo o motociclista ficado com queixas de dores na zona lombar.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência à vítima e realizaram o seu transporte para o hospital.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo