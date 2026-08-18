Motociclista fica ferido em acidente na via rápida
Um motociclista ficou ferido, na manhã desta terça-feira, na via rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Funchal–Machico.
O acidente ocorreu após a saída para a Boa Nova, tendo o motociclista ficado com queixas de dores na zona lombar.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência à vítima e realizaram o seu transporte para o hospital.
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