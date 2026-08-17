Colisão entre mota e carro faz três feridos no Porto Santo

Uma colisão entre uma mota e um automóvel provocou, esta tarde, três feridos na Estrada Regional 120, junto ao Ribeiro Salgado, no Porto Santo.

Segundo foi possível apurar, a mota e o carro terão colidido, acabando por atingir também duas pessoas que se encontravam no passeio. Os três feridos são o condutor da mota, um homem, e dois turistas que circulavam a pé, um homem e uma mulher. Os ferimentos foram considerados ligeiros.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). Dois dos feridos acabaram por ser transferidos para a Madeira, tendo sido encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.