Trânsito condicionado devido a limpeza de árvores

Esta terça-feira, 18 de Agosto, será proibido estacionar e haverá condicionamento do trânsito na Rua Velha da Ajuda, entre a Rua João Paulo II e o Caminho do Amparo, entre as 13h00 e as 17h00.

Os mesmos condicionamentos vão manter-se nos dias 19, 20 e 21 de Agosto, no mesmo troço da Rua Velha da Ajuda, mas entre as 9h00 e as 17h00.

Já no dia 19 de Agosto, quarta-feira, entre as 9h30 e as 14h00, será proibida a circulação de veículos pesados no Caminho de São Martinho, no troço compreendido entre o Caminho do Pico do Funcho e o Cemitério de São Martinho. A medida deve-se à realização de trabalhos de ligação à rede pública de abastecimento de água.

A Câmara Municipal do Funchal apela aos condutores para que respeitem a sinalização temporária e as indicações das autoridades no local, de forma a minimizar os constrangimentos provocados pelos trabalhos.