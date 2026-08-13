Funchal aprova apoios sociais e contrata 32 novos cantoneiros para a limpeza urbana

Na reunião de Câmara, desta quinta-feira, do Funchal, foi aprovado um conjunto de apoios sociais, no valor de 220 mil euros, a que acresce a contratação de 32 novos cantoneiros, consoante deu nota o presidente da autarquia.

Jorge Carvalho destacou os apoios no âmbito da atribuição de manuais e material escolar, bem, como o apoio à natalidade e família (creches e jardins de infância), sendo que no primeiro caso o apoio chega a 2 mil e uma famílias e, no segundo, a 220.

No que se refere à contratação de 32 novos cantoneiros, o presidente da Câmara Municipal do Funchal realçou a importância desta medida, mormente em termos de limpeza urbana e de uma melhor resposta aos desafios que o Funchal enfrenta nesta área.