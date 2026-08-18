Secretaria Regional de Agricultura e Pescas diz que PS "deturpa a verdade"

Na sequência das declarações da líder do PS, ontem, em Santana, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas diz que o partido "deturpa a verdade, por mera conveniência política, mas a política não deve ser feita à custa da desinformação dos cidadãos, da manipulação ou da tentativa de criar percepções que não correspondem à verdade".

"Os apoios técnicos na elaboração dos projectos e das candidaturas submetidas aos apoios da PEPAC (Políticas Agrícola Comuns) fazem parte das despesas elegíveis, pelo que podem ser apoiadas até 80% no caso dos investimentos em pequenas explorações agrícolas, a que alude o Partido Socialista", diz em comunicado.

Refere ainda que "como é do conhecimento do PS, todas as candidaturas têm de ser submetidas em plataforma digital, validadas pelo cartão de cidadão do proponente, pelo que não podem os técnicos do governo aceder aos dados de registo de cada pessoa".

Como se sabe, a Direção Regional de Agricultura tem de dar parecer aos projectos submetidos, pelo que "os seus técnicos não podem instruir e submeter os processos e, simultaneamente, emitirem parecer". "Dessa forma não estaria salvaguardada a imparcialidade nos procedimentos", adianta.

"Este procedimento está assim alinhado com os princípios de protecção e segurança dos dados pessoais, assegurando que cada interveniente apenas acede à informação necessária para o exercício das suas competências, sendo que os técnicos podem apenas tomar conhecimento dos elementos indispensáveis à análise, instrução e decisão das candidaturas", acrescenta.

Diz também que "esta matéria, assim como outras mais, foram amplamente esclarecidas nas 11 sessões de divulgação que a autoridade de gestão da PEPAC efetuou por todos os concelhos da Madeira e Porto Santo, todas elas com um registo de participação assinável".