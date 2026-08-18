Biovetnatura Machico: uma equipa próxima para cuidar do seu animal

Se vive em Machico, Santa Cruz, Caniçal, Água de Pena, Gaula, Camacha ou Caniço, a Biovetnatura está mais perto de si.

Na nossa clínica em Machico, encontra uma equipa dedicada, preparada para acompanhar cães e gatos com rigor clínico, proximidade e atenção em todas as fases da vida.

Prestamos serviços de consultas veterinárias, vacinação, desparasitação, análises clínicas, ecografia, cirurgia, enfermagem, acompanhamento de doenças, cuidados de recuperação e aconselhamento personalizado aos tutores.

Acreditamos que cuidar bem começa com uma equipa alinhada, comunicação clara e acompanhamento contínuo. Por isso, trabalhamos diariamente para oferecer uma resposta veterinária próxima, responsável e de confiança às famílias da zona leste da Madeira.

Além do atendimento clínico, mantemos também o serviço de domicílios veterinários, sempre que a deslocação não é a opção mais adeuqada.

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Biovetnatura Machico

Rua Manuel Passos, 48H, 9200-134 Machico

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/pzx157vURsSutqiS6

Horário:

Segunda a sexta-feira: 10h00–13h00 e 15h00–19h00

Sábado: 10h00–13h00

Domingo: 10h00–13h00, preferencialmente com marcação

Contactos: 291 575 122 | 966 529 489

Site: biovetnatura.pt

Marque a consulta do seu animal e venha conhecer-nos.

Biovetnatura — Nós cuidamos!