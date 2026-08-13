JPP pede reforço da limpeza urbana no Funchal

Os vereadores do JPP na Câmara Municipal do Funchal (CMF) defenderam hoje o reforço da limpeza urbana, da sensibilização ambiental e da divulgação de informação sobre a qualidade das águas balneares, argumentando que existem sinais de degradação do espaço público que justificam uma resposta mais eficaz dos serviços municipais.

Em comunicado divulgado após a reunião camarária desta quinta-feira, o partido refere que têm sido registados “vários exemplos recentes de falta de limpeza e de acumulação de resíduos por remover em diferentes pontos da cidade”, considerando que estas situações evidenciam “a necessidade de reforçar a capacidade de resposta dos serviços municipais”.

Segundo os vereadores António Trindade e João Inácio Silva, , que substituíram Fátima Aveiro nesta reunião de câmara, o aumento do número de residentes, visitantes e turistas exige “um reforço contínuo dos meios humanos, dos equipamentos e da capacidade operacional da limpeza urbana”.

O JPP propõe ainda uma campanha permanente de sensibilização ambiental dirigida a residentes, comerciantes, empresas e visitantes, com o objectivo de divulgar boas práticas na separação de resíduos e no recurso à reciclagem.

No comunicado, o partido sustenta que esta aposta é importante para melhorar os indicadores ambientais do concelho, recordando que o Funchal registava, em 2025, "uma taxa de preparação para reutilização e reciclagem de 28,6%. Apesar de esse valor estar acima da meta prevista na Estratégia de Resíduos da Madeira para 2025, os vereadores sublinham que "permanece bastante abaixo da meta europeia de 55%".

Outra das propostas apresentadas passa pela divulgação regular dos resultados das análises à qualidade das águas balneares efectuadas no âmbito do Programa de Vigilância das Águas Balneares da Direcção Regional da Saúde.

O JPP considera que essa informação deve ser disponibilizada de forma mais regular através dos canais oficiais da autarquia e defende que, sempre que existam resultados que aconselhem medidas de precaução, a comunicação seja feita de forma “imediata, clara e acessível”.

No mesmo comunicado, o partido assinala positivamente a intenção anunciada pela Câmara Municipal de recorrer a vagas de recrutamento para contratar cantoneiros. Os vereadores afirmam que a medida “vem dar razão à sinalização documentada com fotos feita pelo JPP alertando para o descuido com a limpeza urbana”, acrescentando que esperam que a contratação contribua para melhorias “na recolha de resíduos, na limpeza e no cuidado do espaço urbano”.