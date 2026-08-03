VE2 condicionada entre São Vicente e Seixal devido a trabalhos de limpeza de encosta

A circulação na VE2, entre São Vicente e o Seixal, estará condicionada na próxima quarta-feira, 5 de Agosto de 2026, devido a trabalhos de limpeza e saneamento da encosta sobranceira à via.

De acordo com a Concessionária de Estradas ViaExpresso da Madeira, os trabalhos serão realizados pela equipa de “rocheiros” da Direcção Regional de Estradas (DRE), entre as 9h30 e as 17h00, no troço compreendido entre os quilómetros 3,3 e 3,4 da VE2.

Durante a intervenção, será necessário proceder ao condicionamento ou encerramento temporário da circulação automóvel e pedonal entre o Centro do Ouro, em São Vicente (km 0,95), e o Seixal (Véu da Noiva, km 5,1).

A ViaExpresso informa que os cortes de trânsito deverão ocorrer, previsivelmente, em períodos de cerca de 30 minutos, alternados com outros períodos de reabertura da circulação.

A concessionária alerta os automobilistas para a possibilidade de demoras e constrangimentos no trânsito, apelando à compreensão dos utentes e ao cumprimento da sinalização e das indicações das equipas no local.

Os trabalhos visam garantir a segurança da via através da limpeza e estabilização da encosta adjacente à VE2.