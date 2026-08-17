Associação 'Os Profetas' realiza treinos de captação de futebol

A Associação Desportiva Os Profetas vai promover, entre os dias 18 e 21 de Agosto, treinos de captação na modalidade de futebol, no Campo Sintético do Estádio José Lino Pestana, no Porto Santo.

As sessões decorrem diariamente a partir das 19 horas e serão coordenadas pelo treinador Cláudio Dias, tendo como principal objectivo captar novos atletas para os escalões de sub-12, sub-13 e juvenis.

A associação informa ainda que os jogadores que representaram Os Profetas na época passada poderão participar livremente nos treinos, numa oportunidade para retomarem gradualmente a actividade antes do início da nova temporada.

Além da aposta na formação, o clube recorda que, na próxima época, voltará também a contar com uma equipa sénior, reforçando o projeto desportivo em vários escalões.