O seleccionar nacional Jorge Jesus assumiu, hoje, que a equipa apresentou melhorias no seu terceiro jogo. Portugal venceu, esta noite, a Dinamarca por 4-2, num jogo a contar para a Liga das Nações.

No final do encontro, o técnico disse: "O que gostei mais foi a vitória, depois no nosso terceiro jogo, sinto que a equipa vai melhorando. Melhorámos com a análise dos jogos e no jogo seguinte a equipa tem mais rendimento.

Dinamarca é difícil de parar. Ganhar 4-2 aqui, não sei quantas [equipas] conseguiram nos anos mais recentes.

Gostei do pressing, a forma como a equipa acredita. O Hjulmand deu os parabéns a dizer que a equipa portuguesa joga muito. Foi um pleno de três jogos e agora estar concentrado para o Dragão frente à Noruega.

Não tenho um grupo na mão, tenho um grupo que acredita na minha ideia. Como têm muita qualidade individualmente, as coisas saem mais fácil. É o acreditar. Se acha que isso é ter um grupo na mão, eu tenho o grupo na mão, porque eles vão de mão dada comigo e com as minhas ideias.

Tenho de estar focado no jogo do Dragão, depois desse jogo vamos ver".