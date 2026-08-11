Sismo na Colômbia e mercado de futebol dominam manchetes

Correio da Manhã:

- "Homem com 16 mil euros baleado no banco"

- "Plantel do Sporting em choque com Suárez"

- "Marco Silva exige defesa-central"

- "Eclipse é amanhã. Corrida às farmácias e lojas online por óculos de proteção"

- "Caso Luis Neves. Governo diz que quer proteger PJ com auditoria"

- "Hospital de Portimão. Falta de médicos obriga a espera de 16 horas"

- "Universidade. Guerra na Nova com queixa na justiça"

Diário de Notícias

"SNS já gastou mais de 192 milhões de euros em horas extra e à tarefa com médicos"

- "Tragédia. Colômbia contabiliza perdas após sofrer maior terramoto da década"

- "Declaração. Meloni e Frederiksen condenam "imigração descontrolada"

- "Europeus. Auriol foi a melhor numa final demasiado pesada para Inchude e Eliana"

- "Defesa. Fragatas agitam águas na 'rentrée': Numo Melo processa André Ventura"

Público:

- "Escolas perderam este ano quase 3300 professores e 2000 adiaram reforma"

- "Turismo. Lisboa, Açores e alojamento local a abrandar, Algarve aguenta-se"

- "Banca. Caixa Geral de Depósitos fora de consolidação pretendida por Bruxelas"

- "7,4 na escala de Richter. Terramoto na costa do Pacífico abala a Colômbia e faz mais de 100 mortos"

- "Economia estival. Mirtilo: o 'fruto da juventude' que já se pode consumir depois do Verão"

- "Fragatas. Ministério da Defesa processa jornal, Ventura e Frazão"

- "Parlamento. Foram 202 petições numa só sessão legislativa"

Jornal de Notícias:

- "Quadrilha usa dados privilegiados para assaltar casas de jogadores de futebol"

- "Sistema judicial controla 329 incendiários"

- "Arranque em falso dos rivais tem sido um bom presságio no Dragão"

- "Dormem à porta de fábrica para evitar roubo de máquinas após despedimento"

- "Cientistas fazem outros estudos à boleia do eclipse"

- "Caso Luís Neves. Montenegro quer 'tirar tudo a limpo'"

- "Colômbia. Violento sismo deixa rasto de morte e destruição"



Negócios:

- "IMI agravado para terrenos de construção nas mãos do TC"

- "Setúbal quer investir 100 milhões para ter um terminal militar e civil"

- "Tribunal revoga coimas de 5,5 milhões aplicadas a supermercados"

- "Centros de dados sem acesso à rede se puserem em causa abastecimento"

- "Radar África. Americanos apostam na RDC com a ajuda da Mota-Engil"

- "#Os Mais Poderosos 2026. #28 [António Pires de Lima, CEO da Brisa] A empresa que gere foi testada pelo mau tempo de fevereiro. Quer ter um terço da sua atividade no mercado internacional. #27 [João Lourenço, Presidente de Angola] O ano tem-lhe corrido de feição. Quer manter-se como líder do MPLA e escolher o seu sucessor no Palácio da Cidade Alta"

O Jogo:

- "FC Porto. Roma tenta levar Mora. Italianos garantem que já há acordo com o criativo, mas conversas entre os clubes prosseguem"

- "Bednarek: as palmas no mercado e os corações vermelhos proibidos"

- "Contactos pelo atacante: Santiago Giménez"

- "André Silva sem lesão grave, mas em dúvida para o Rio Ave"

- "Benfica. Pavlidis arranca a todo o vapor. Seis golos em quatro jogos é recorde pessoal"

- "Gabriel Índio lesiona-se nos bês e só há dois centrais para a Escócia"

- "Sporting. Irankunda a chegar. Extremo vai assinar por cinco épocas"

- "Rui Borges equaciona reforço para a baliza"

- "Braga. Arrey-Mbi pode parar um mês. Defesa alemão sofre problema muscular"

- "Santa Clara 2-2 Nacional"

- "Internacional. Folha sai do Cluj sem receber. Só seis jogos na Roménia"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. Guerin segue firme. Johansen venceu etapa em Águeda"

A Bola:

- "Samuel agarra lugar com os pés. As razões para a titularidade no Benfica. Capacidade no início da construção decisiva para a escolha de Marco Silva"

- "Trubin assinala três anos em Portugal garantindo sentir-se 'em casa'"

- "Palhinha cada vez mais complicado"

- "Sporting. Ioannidis ganha a frente a Suárez. Exibição na Amadora agradou"

- "Ba e Debast à beira do regresso"

- "FC Porto. Mora ainda sem Roma. Lesão de André Silva não é grave"

- "Santa Clara 2-2 Nacional. Quinto empate fecha jornada inaugural"

- "Ciclismo. Guerin mantém amarela"

Record:

- "Varandas recusa 30 milhões"

- "Sunderland persegue Geny, mas proposta ainda é curta"

- "Ingleses prometem insistir"

- "SAD só admite negociar a partir dos 40MEuro"

- "Irritado com falta de agressividade. Marco quer equipa mais autoritária"

- "Médio espera acordo com a Roma. Mora abre porta de saída"