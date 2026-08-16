Ronaldo admite que esta pode ser a sua última época no futebol

Cristiano Ronaldo admite que a época 2026/27 poderá ser a última da sua carreira profissional. A revelação foi feita numa entrevista à revista Vogue, publicada este domingo, num artigo dedicado ao casamento do futebolista madeirense com Georgina Rodríguez.

"Este é provavelmente o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espectacular", afirmou Ronaldo, sem, contudo, anunciar uma data definitiva para o fim da carreira. O jogador, de 41 anos, explicou que já tem o futuro "todo planeado" e que pretende dedicar mais tempo à família quando terminar a carreira.

O capitão da selecção portuguesa revelou ainda que terá muitas actividades para ocupar o tempo depois do futebol, entre as quais viajar mais e jogar padel, modalidade de que diz gostar. "Porque o futebol pode deixar um grande vazio, é preciso preencher o tempo de várias formas, não apenas com uma coisa", explicou.

Ronaldo recordou também os 25 anos de carreira, marcados, segundo o próprio, por "muito sacrifício", e assumiu que pretende aproveitar mais a vida depois de abandonar os relvados.

Inside Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez’s Intimate Wedding Day in Portugal “It was exactly as I’d imagined it,” Rodríguez tells Vogue exclusively of her wedding to Cristiano Ronaldo at home in Portugal—see all the photos here.

A declaração surge poucos dias depois de ter oficializado o casamento com Georgina Rodríguez. O casal casou-se numa cerimónia civil privada, realizada a 11 de Agosto, em Cascais, na presença dos cinco filhos. Depois da cerimónia, a família deslocou-se ao Santuário de Fátima para uma bênção religiosa.

Ronaldo iniciou entretanto uma nova época ao serviço do Al Nassr, com o arranque do campeonato saudita marcado para 15 de Agosto. Na entrevista à Vogue, o madeirense assume assim que esta poderá ser a última temporada de uma carreira que começou no Sporting e que o levou a jogar também por Manchester United, Real Madrid, Juventus e, novamente, Manchester United, antes da mudança para a Arábia Saudita.

A frase sobre o futuro surge num momento em que Ronaldo se prepara para disputar mais uma temporada e depois de ter participado no Mundial de 2026 com Portugal. A própria Vogue enquadra a possível despedida do futebol num período de transição para uma vida com maior disponibilidade para a família.

Na entrevista à Vogue, Ronaldo disse: "Este é provavelmente o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espectacular." A expressão "provavelmente" deixa em aberto a possibilidade de continuar para além da época 2026/27.