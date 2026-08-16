Peregrinação a pé entre Funchal e Machico realiza-se a 8 de Outubro

A Peregrinação do Senhor dos Milagres entre o Funchal e Machico realiza-se no dia 8 de Outubro, mantendo uma tradição que reúne anualmente fiéis para cumprir promessas e participar nas celebrações religiosas em Machico.

A iniciativa, organizada por Paula Garcia, terá saída às 8 horas dos Jardins do Campo da Barca, no Funchal. As inscrições decorrem entre 1 e 30 de Setembro, através do contacto 965 845 426.

A caminhada antecede as festividades do Senhor dos Milagres, que decorrem a 8 e 9 de Outubro e constituem uma das principais manifestações de devoção religiosa de Machico. A tradição está ligada à aluvião de 9 de Outubro de 1803, que destruiu a antiga Capela de Cristo e arrastou para o mar a imagem do Senhor dos Milagres. A imagem foi encontrada três dias depois e regressou a Machico em 1813.

A peregrinação Funchal-Machico a pé tem antecedentes documentados pelo menos desde 2016. Em 2023, mais de 500 peregrinos concentraram-se nos Jardins do Campo da Barca antes de iniciarem a caminhada até Machico.

A Festa do Senhor dos Milagres realiza-se anualmente, tendo a procissão de dia 8 e o cumprimento de promessas como alguns dos momentos mais marcantes da celebração.