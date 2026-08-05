“O futebol sénior chega aos Profetas”

Foi com este título que a Associação Desportiva ‘Os Profetas’ fez questão de anunciar nas suas redes sociais mais um momento histórico para a colectividade do Porto Santo.

Em 2026/2027 o clube estará pela vez representando nas competições regionais de futebol sénior, sob a tutela da Associação de Futebol da Madeira (AFM).

Com as inscrições para as provas regionais de futebol e futsal feminino para 2026/2027 a terem tido o seu fecho no passado dia 17 de Julho, e já depois de ter sido dado a conhecer, pela AFM os clubes que confirmaram a sua participação nas diversas competições, ‘Os Profetas’ fizeram, hoje, questão, de assinalar mais um marco na vida do clube, com a ‘notícia’ de que o clube estará a competir no Campeonato da 1.ª Divisão Regional de futebol sénior masculino.

“É com enorme orgulho que partilhamos uma notícia verdadeiramente histórica para a Associação Desportiva "Os Profetas"”, começa por adiantar o clube no comunicado divulgado na página de facebook.

Além disso a colectividade liderada por Leonardo Ferreira fez questão de adiantar que nos próximos dias serão divulgadas mais pormenores da nova equipa sénior, deste a constituição da equipa técnica, jogadores, treinos, etc. Além disso projecto do futebol jovem que teve o seu início nos últimos anos, será uma realidade, uma vez mais, na nova temporada.

Deixamos aqui o resto do comunicado divulgado pelos Profetas:

“Depois de vários meses de trabalho, iniciado ainda no mês de maio, e dando continuidade ao projeto de desenvolvimento do futebol no nosso clube, chegou o momento de anunciar oficialmente que, pela primeira vez na sua história, a AD "Os Profetas" terá uma equipa sénior a competir no Campeonato Regional da Madeira – 1.ª Divisão, na época 2026/2027.

Esta é mais uma etapa de crescimento de um projeto que começou pela formação e que agora dá um passo natural rumo ao futebol sénior, reforçando a nossa aposta no desenvolvimento da modalidade no Porto Santo.

Conforme divulgado pela Associação de Futebol da Madeira, no comunicado publicado a 22 de julho, a AD "Os Profetas" integra oficialmente a lista dos 15 clubes inscritos para disputar o Campeonato Regional da 1.ª Divisão na época 2026/2027.

Este é um momento que ficará para sempre na história do nosso clube e que só é possível graças à dedicação de dirigentes, treinadores, atletas, patrocinadores, parceiros e de todos aqueles que acreditam no nosso projeto.

Uma palavra especial de agradecimento às entidades públicas que desde o início deste projeto têm nos apoiado e encorajado para dar mais este passo.

Muito em breve divulgaremos mais informações sobre a constituição da equipa, equipa técnica, calendário de treinos e todos os detalhes para os atletas interessados em fazer parte desta nova página da história dos Profetas.

O futuro constrói-se hoje.

E a nossa história continua a ser escrita."