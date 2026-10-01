Jesus volta a fugir ao tema Ronaldo após vitória na Dinamarca

O técnico Jorge Jesus afastou hoje qualquer resposta ou esclarecimento sobre o abandono de Cristiano Ronaldo do estágio da seleção portuguesa e abordou apenas o triunfo na Dinamarca (4-2), da Liga das Nações de futebol.

"Neste momento, quero focar apenas no jogo. Foi uma vitória de muita qualidade, com uma exibição de nível alto e isso é mais importante que tudo o resto que aconteceu antes do jogo", afirmou Jorge Jesus em conferência de imprensa, no Estádio Parken, em Copenhaga, após encontro da terceira jornada do Grupo A4.

"O mais importante para mim é próximo jogo no Estádio do Dragão com a Noruega", acrescentou o treinador de 72 anos, fugindo novamente a qualquer referência sobre Cristiano Ronaldo.

Questionado sobre se, com o abandono de Ronaldo, seria ainda mais importante vencer em Copenhaga e com uma boa exibição para demonstrar que tal episódio não tinha tido qualquer efeito na equipa, Jesus mais uma vez refugiou-se apenas no jogo.

"Era importante vencer aqui como vai ser importante vencer a Noruega no Dragão. O que é importante é a qualidade da equipa, aconteça o que acontecer", respondeu apenas o selecionador nacional.

Contudo, Jesus acabou a conferência de imprensa como uma frase enigmática, depois de ter sido questionado pelos festejos efusivos com adeptos portugueses que estiveram nas bancadas do Parken. "Não sei se tenho o país comigo, mas gostava de ter", concluiu.

Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio de Portugal em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.

Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.

Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que "a seu tempo" dirá "a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram" a decisão de abandonar a comitiva.

A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.