 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Casal agride homem de 35 anos no Funchal esta madrugada

None
Foto Google Maps

Um homem de 35 anos ficou ferido na sequência de uma alegada agressão ocorrida durante a madrugada deste domingo, na Rua do Pico das Romeiras, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, o homem terá sido agredido por um casal, tendo sofrido uma ferida numa das mãos e um hematoma num dos olhos. Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local e prestaram assistência à vítima, que acabou por ser transportada para o hospital.

Homem ferido após alegada agressão no Funchal

Uma alegada agressão entre dois homens mobilizou, esta manhã, novamente a Polícia de Segurança Pública (PSP) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses para a Praça do Carmo, no Funchal.

Alegada agressão acciona bombeiros e PSP para o Miradouro da Tabaiba

Uma alegada agressão a uma mulher mobilizou, esta madrugada, meios de socorro e a Polícia de Segurança Pública para o Miradouro da Tabaiba.

Não foi possível confirmar se a Polícia de Segurança Pública esteve no local ou se foi chamada a intervir na ocorrência.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo