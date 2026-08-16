Casal agride homem de 35 anos no Funchal esta madrugada

Um homem de 35 anos ficou ferido na sequência de uma alegada agressão ocorrida durante a madrugada deste domingo, na Rua do Pico das Romeiras, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, o homem terá sido agredido por um casal, tendo sofrido uma ferida numa das mãos e um hematoma num dos olhos. Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local e prestaram assistência à vítima, que acabou por ser transportada para o hospital.

Homem ferido após alegada agressão no Funchal Uma alegada agressão entre dois homens mobilizou, esta manhã, novamente a Polícia de Segurança Pública (PSP) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses para a Praça do Carmo, no Funchal.

Alegada agressão acciona bombeiros e PSP para o Miradouro da Tabaiba Uma alegada agressão a uma mulher mobilizou, esta madrugada, meios de socorro e a Polícia de Segurança Pública para o Miradouro da Tabaiba.

Não foi possível confirmar se a Polícia de Segurança Pública esteve no local ou se foi chamada a intervir na ocorrência.