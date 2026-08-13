Homem de 102 anos morre após ter sido derrubado ao chão num 'pub' no País de Gales

Um homem de 102 anos morreu hoje na sequência de ferimentos sofridos após ter sido empurrado contra o chão durante um concerto num 'pub' em Cwbran, no País de Gales.

Phillip Ormerod, que já era bisavô, encontrava-se no passado dia 01 de agosto no 'pub' Crow's Nest (Ninho dos Corvos, na tradução em português) pouco antes das 23:00, hora de fecho da maioria dos 'pubs' britânicos.

Naquele momento, uma banda local estava a dar um concerto, e Ormerod subiu ao palco para lhes pedir que baixassem o volume da música.

Foi então empurrado do palco e caiu no chão, relatou o jornal britânico The Guardian.

Doze dias depois, o idoso morreu devido aos ferimentos.

A polícia de Cwmbran confirmou a morte sem fornecer mais detalhes, embora tenha avançado que um homem de 56 anos está detido como suspeito da agressão.

"Compreendemos o interesse público neste incidente, mas queremos lembrar ao público que está em curso uma investigação e que há uma família que, neste momento, está a lidar com a dor de ter perdido um dos seus", afirmou a polícia, razão pela qual pediu que se evitem "comentários especulativos", sobretudo nas redes sociais.