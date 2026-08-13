A PSP confirmou a ocorrência de uma situação de violência doméstica durante a última madrugada, numa zona do Funchal, tendo sido realizada uma avaliação de risco e elaborado o respectivo expediente.

A ocorrência aconteceu por volta das 4 horas, depois de uma mulher ter pedido ajuda na sequência de uma alegada situação de violência doméstica envolvendo o companheiro.

Segundo o relato de um morador, que testemunhou parte da intervenção policial, a mulher, de nacionalidade estrangeira, terá relatado aos agentes que o companheiro, com quem ainda coabitaria apesar de estarem alegadamente separados, tinha ingerido álcool e a insultado.

A PSP deslocou-se ao local e, posteriormente, à residência do alegado agressor.

Contactada pelo DIÁRIO, a PSP Madeira confirmou a situação de violência doméstica, adiantando que “foi elaborado o respectivo expediente” e que “agora o processo segue os trâmites judiciais”.

A Polícia acrescentou que foi realizada uma avaliação de risco relativamente à situação.

A ocorrência terá acontecido na zona da Boa Nova, no Funchal, embora a PSP não tenha divulgado mais pormenores sobre os envolvidos ou sobre as medidas que possam vir a ser determinadas no âmbito do processo judicial.