 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Colisão entre duas viaturas faz quatro feridos em Santana

None
Foto Arquivo

Uma colisão entre duas viaturas provocou, esta tarde, quatro feridos ligeiros na zona abaixo da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana.

O acidente envolveu um táxi de nove lugares, que transportava cinco ocupantes de nacionalidade britânica, e uma viatura ligeira de cinco lugares, com quatro pessoas no interior.

Os quatro feridos necessitaram de assistência pré-hospitalar no local. Contudo, apenas três acabaram por ser transportados para o Centro de Saúde de Santana, com o apoio de uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Os Bombeiros Voluntários de Santana estiveram empenhados na ocorrência com 10 operacionais e cinco viaturas. A Polícia de Segurança Pública de Santana também esteve no local a acompanhar a situação.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo