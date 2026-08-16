Colisão entre duas viaturas faz quatro feridos em Santana

Uma colisão entre duas viaturas provocou, esta tarde, quatro feridos ligeiros na zona abaixo da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana.

O acidente envolveu um táxi de nove lugares, que transportava cinco ocupantes de nacionalidade britânica, e uma viatura ligeira de cinco lugares, com quatro pessoas no interior.

Os quatro feridos necessitaram de assistência pré-hospitalar no local. Contudo, apenas três acabaram por ser transportados para o Centro de Saúde de Santana, com o apoio de uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Os Bombeiros Voluntários de Santana estiveram empenhados na ocorrência com 10 operacionais e cinco viaturas. A Polícia de Segurança Pública de Santana também esteve no local a acompanhar a situação.