Homem ferido após alegada agressão no Funchal

Uma alegada agressão entre dois homens mobilizou, esta manhã, novamente a Polícia de Segurança Pública (PSP) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses para a Praça do Carmo, no Funchal.

Alegada agressão acciona bombeiros e PSP para o Miradouro da Tabaiba Uma alegada agressão a uma mulher mobilizou, esta madrugada, meios de socorro e a Polícia de Segurança Pública para o Miradouro da Tabaiba.

À chegada dos meios ao local, apenas se encontrava um dos envolvidos, um homem na casa dos 40 anos, que apresentava algumas escoriações na face. O homem recusou o transporte para uma unidade hospitalar.