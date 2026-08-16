Homem ferido após alegada agressão no Funchal
Uma alegada agressão entre dois homens mobilizou, esta manhã, novamente a Polícia de Segurança Pública (PSP) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses para a Praça do Carmo, no Funchal.
Alegada agressão acciona bombeiros e PSP para o Miradouro da Tabaiba
Uma alegada agressão a uma mulher mobilizou, esta madrugada, meios de socorro e a Polícia de Segurança Pública para o Miradouro da Tabaiba.
À chegada dos meios ao local, apenas se encontrava um dos envolvidos, um homem na casa dos 40 anos, que apresentava algumas escoriações na face. O homem recusou o transporte para uma unidade hospitalar.
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