Motociclista despista-se em túnel

Um homem, de 39 anos, ficou ferido esta tarde na sequência do despiste de um motociclo no túnel situado atrás do quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, na Estrada Eng.º Jaime Ornelas Camacho.

O alerta foi dado às 15h35. O motociclista apresentava queixas de dores no abdómen e foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram uma ambulância e três operacionais.