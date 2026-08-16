Jogo entre Sporting Clube de Braga e Gil Vicente adiado
O Nacional recebe o Estoril Praia, às 15h30 e, às 20h30, é a vez do Marítimo entrar em campo
O jogo de hoje entre Sporting de Braga e Gil Vicente foi adiado, para uma data a combinar, informou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), com o clube bracarense a dar conta de um surto gastrointestinal na equipa.
O jogo entre as duas equipas minhotas, da segunda jornada da I Liga de futebol, estava marcado para hoje, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga.
Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional dá conta de que o jogo é adiando "por comum acordo de ambas as sociedades desportivas, com nova data e hora a definir oportunamente".
Marítimo e Arouca querem apanhar líder isolado FC Porto
Marítimo e Arouca podem igualar hoje o FC Porto na liderança da Liga portuguesa de futebol, caso vençam e assim somem o pleno de seis pontos, à segunda jornada.
No sábado, os campeões nacionais foram vencer ao terreno do Rio Ave por 2-0, repetindo o resultado com o qual abriram o campeonato, em casa, frente ao Alverca.
Igualmente vitorioso no arranque da época 2026/27, o Arouca recebe o Moreirense e pode também continuar na frente da competição. Em caso de empate passam a somar os mesmos quatro pontos do Sporting, que sexta-feira se estreou a ganhar, em casa, por 3-2 frente ao Vitória de Guimarães, e do Santa Clara, que após ceder empate caseiro com o Nacional, foi vencer, no sábado, por 1-0, ao recém-promovido Académico de Viseu, que vinha de surpreendente igualdade 2-2 na Luz.
Com apenas um ponto, fruto da inesperada igualdade caseira diante dos viseenses, à porta fechada, o Benfica só joga na segunda-feira, encerrando a ronda com visita ao Casa Pia, que ainda não pontuou.
Regata Porto Santo Line e jornada para Nacional e Marítimo marcam agenda deste domingo
A VIII Regata Porto Santo Line, que este domingo cumpre a segunda etapa entre o Porto Santo e a Madeira, é um dos principais acontecimentos da agenda regional, num dia que fica também marcado por dois jogos madeirenses na I Liga e por iniciativas culturais e comemorativas em diferentes concelhos.