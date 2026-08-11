Diomande deixa Sporting e assina por quatro épocas com o Nottingham Forest
O defesa internacional costa-marfinense Ousmane Diomande deixa o Sporting e é reforço do Nottingham Forest, com um contrato de quatro épocas, informou hoje o clube da Liga inglesa de futebol.
"O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar a contratação de Ousmane Diomande, que assinou um contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais um ano", refere o clube britânico na sua página oficial.
Diomande, de 22 anos, deixa o Sporting ao fim de três épocas e meia nos 'leões', pelos quais conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, num negócio que, segundo a imprensa portuguesa e internacional, renderá 40 milhões de euros ao clube lisboeta.