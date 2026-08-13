O avançado Luis Suárez "será um jogador importantíssimo" para o Sporting nesta época, assegurou hoje o treinador dos vice-campeões nacionais de futebol, adiantando que o colombiano "vai a jogo" na sexta-feira, frente ao Vitória de Guimarães.

"O Luis [Suárez] é um jogador importante, foi importantíssimo na época passada, será importantíssimo ao longo desta também e está naquilo que é o crescimento da sua melhor forma", assegurou Rui Borges, em Alcochete, durante a antevisão do encontro da segunda jornada da I Liga.

O colombiano foi suplente utilizado na primeira ronda, no empate na visita ao Estrela da Amadora (2-2), onde não registou qualquer remate nos cerca de 30 minutos que esteve em campo.

Depois de, há uma semana, ter sido noticiado um alegado ato de indisciplina num treino, desmentido por Rui Borges, o melhor marcador do campeonato da época passada voltou a ser notícia, esta semana, devido a um alegado "mal-estar" com o companheiro de equipa Pedro Gonçalves, que o técnico garantiu não existir.

"O único mal-estar que existe neste clube, ou que existiu durante esta semana, é coletivo. Porque [o Sporting] é uma casa que quer ganhar, que está habituada a ganhar e, infelizmente, não fomos capazes na primeira jornada do campeonato", desabafou o transmontano.

Ainda sobre Suárez, o treinador desvalorizou as notícias que apareceram em junho sobre um acordo do avançado que representou a Colômbia no Mundial, no mês passado, com um candidato à presidência do Fenerbahçe, da Turquia, e adiantou que vai voltar a confiar no seu jogador frente aos vimaranenses.

"Apareceu no dia em que tinha de aparecer [para começar a treinar], está a treinar bem desde esse dia. Não está na sua melhor forma física, está à procura disso, tem treinado bem e vai para o jogo amanhã [sexta-feira]", confirmou o técnico 'verde e branco'.

De volta à equipa, por sua vez, deve estar o lateral-esquerdo Maxi Araújo, ausente na jornada anterior "por castigo" disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol "e não por problemas físicos", ao contrário do que sucedia com os defesas-centrais Debast e Ba.

"O Ba e o Zeno [Debast] já estão disponíveis. Claro que não estão no seu melhor momento de forma, mas estão convocados e irão para o jogo. É lógico que não estão disponíveis para jogar muitos minutos, mas são importantes naquilo que é estar com o grupo", revelou Rui Borges.

O Sporting recebe o Vitória de Guimarães na sexta-feira, em partida da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de David Rafael Silva (AF Porto).

A equipa orientada por Rui Borges procura a primeira vitória no campeonato, após a entrada 'em falso' na visita ao Estrela da Amadora, onde não foi além de um empate (2-2).

Já o Vitória de Guimarães, este ano sob o comando de Tiago Margarido, estreou-se com uma derrota, em casa, frente ao Arouca (1-0), mas "foi a equipa que mais rematou e mais cruzamentos fez sobre a área" adversária, alertou Borges.

"É uma boa equipa, que nos causará problemas, com toda a certeza, mas nós também estamos num processo de crescimento, queremos ser melhores, queremos ganhar", vincou Rui Borges.