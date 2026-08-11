Sport Clube Portosantense 1948 empossou órgãos sociais

O Sport Clube Portosantense 1948, nova colectividade desportiva do Porto Santo, empossou esta terça-feira os seus órgãos sociais, num acto que decorreu no restaurante Pé na Água e contou com a presença de representantes das principais entidades locais.

Franco Couto, principal investidor do projecto, explicou ao DIÁRIO que o objectivo passa por desenvolver o futebol no Porto Santo e levar o clube, “passo a passo”, até aos campeonatos nacionais num curto prazo.

Hélder Oliveira tomou hoje posse como presidente do Sport Clube Portosantense 1948. , Foto DR

"É um desafio de que o futebol não tem distância", afirmou o investidor, que agradeceu o apoio do Governo Regional e da Câmara Municipal do Porto Santo, nomeadamente na perspectiva das obras previstas para o campo número dois do Complexo Desportivo José Lino Pestana. Sobre essa melhoria disse estar "muito contente".

"Estamos aqui para levar este projecto para a frente, junto com os outros parceiros, para desenvolver o desporto, neste caso no futebol", acrescentou.

O novo clube vai iniciar a actividade na I Divisão Regional, assumindo a ambição de crescer de forma sustentada e com respeito pelos adversários.

Helder Oliveira assume a presidência da direcção, enquanto Maurício Gomes vai presidir à Assembleia Geral. Franco Couto será o principal responsável pelo investimento no projecto.