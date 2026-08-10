Quatro distritos do interior Norte e Centro e Madeira sob aviso amarelo devido ao calor

Os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda estão, na terça e na quarta-feira, sob aviso amarelo devido a temperaturas elevadas, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real entre as 09:00 de terça-feira e as 21:00 de quarta-feira, por causa da persistência de valores elevados da temperatura.

Devido ao tempo quente, também as costa Norte e Sul da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo estão hoje sob aviso amarelo, que se prolonga até às 18:00 de quarta-feira.

Um aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que fique atento à evolução das condições meteorológicas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal em especial junto ao litoral, e uma pequena subida da temperatura máxima no interior Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 25 graus Celsius em Viana do Castelo e os 34 em Bragança, Évora e Beja.

Para o Arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas terras altas da ilha da Madeira até ao final da manhã, vento em geral fraco e uma pequena descida da temperatura máxima.

No Funchal e no Porto Santo, as temperaturas máximas rondam os 27 graus.

Cerca de 30 concelhos em perigo máximo de incêndio florestal

Cerca de 30 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro enfrentam hoje perigo máximo de incêndio, num dia em que está prevista uma subida da temperatura no interior Norte e Centro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em perigo muito elevado estão mais de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro do país, seis concelhos algarvios, o município de Almodóvar (Beja), sete concelhos do distrito de Portalegre e meia dúzia de outros em Aveiro, Coimbra e Leiria.

Já em perigo elevado está quase toda a restante região do Alentejo e mais de 40 municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Santarém, Leiria, Lisboa e Portalegre, assim como quatro concelhos do distrito de Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA espera para hoje subida da temperatura máxima no interior Norte e Centro e vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental a sul do cabo Raso durante a tarde.

A cidade mais quente será Castelo Branco, com 35 graus, Lisboa vai chegar aos 29 graus, Porto aos 25 e Faro aos 32. As temperaturas mínimas vão variar entre os 15 graus (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Guarda e Évora) e os 20 graus (Faro e Aveiro).