Calor e vento agravam risco de incêndio rural na Madeira

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC, IP-RAM) alertou hoje para um aumento temporário do risco de incêndio rural na Madeira, devido à persistência de temperaturas elevadas e ao reforço do vento previsto para quinta-feira.

De acordo com a informação divulgada pelo organismo, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o calor continuará a fazer-se sentir nos próximos dias na Região Autónoma da Madeira.

Para quinta-feira, 13 de Agosto, está previsto um aumento da intensidade do vento, sobretudo nas zonas leste e oeste da ilha e nas terras altas. Nestas áreas, a humidade do ar deverá manter-se baixa, criando condições mais favoráveis à propagação de incêndios rurais.

A Proteção Civil refere que, a partir de sexta-feira, o vento e o risco de incêndio deverão diminuir gradualmente. Está também prevista a possibilidade de ocorrência de precipitação na vertente norte e nas terras altas, o que poderá contribuir para o aumento da humidade.

Entre os efeitos esperados, o SRPC destaca a eventual ocorrência de incêndios rurais, num contexto que poderá dificultar as operações de combate, bem como a concentração de pessoas em espaços rurais e de lazer.

Face a estas condições, a Proteção Civil recomenda a adoção de medidas de prevenção, nomeadamente evitar a utilização, em espaço rural, de equipamentos suscetíveis de provocar faíscas, não praticar campismo em áreas florestais e respeitar a proibição de fogueiras e queimadas em vigor até 31 de Outubro.

O organismo recorda ainda a importância de reforçar os cuidados associados ao calor, aconselhando a população a manter-se hidratada, evitar a exposição solar nas horas de maior calor e prestar especial atenção a grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e grávidas.

Em caso de incêndio ou outra situação de emergência, deve ser contactado o 112.