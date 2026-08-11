Calor vai atingir nove distritos até quinta-feira

O aviso amarelo, devido ao calor, que abrange hoje os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda será estendido na terça-feira a mais cinco distritos, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, os distritos de Bragança e Vila Real, no Norte do país, assim como os de Viseu e da Guarda, no Centro, estão sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de quinta-feira.

Já os distritos de Castelo Branco (Centro), Portalegre, Évora e Beja (Alentejo) e o de Faro (Algarve) estarão sob aviso amarelo entre as 09:00 de quarta-feira e as 18:00 de quinta-feira.

Também devido ao tempo quente, o IPMA prolongou até às 18:00 de quinta-feira o aviso amarelo para as costas Norte e Sul da Madeira e na ilha de Porto Santo.

Um aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que fique atento à evolução das condições meteorológicas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade na faixa costeira do Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura máxima no interior.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 25 graus Celsius em Viana do Castelo e no Porto e os 36 graus em Bragança, Castelo Branco, Évora e Beja.

Para o Arquipélago da Madeira, o IPMA prevê céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente pouco nublado na vertente sul até meio da manhã e vento em geral fraco norte/nordeste.

No Funchal as temperaturas máximas rondam os 27 graus e no Porto Santo os 28.