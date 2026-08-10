Aviso amarelo por calor prolongado até quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo devido ao tempo quente para toda a Região Autónoma da Madeira, incluindo as costas Norte e Sul e a ilha do Porto Santo.

O aviso entrou em vigor esta segunda-feira, às 18:16, e mantém-se até às 18 horas de quinta-feira, 13 de Agosto, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O alerta abrange, assim, todo o arquipélago, depois de o aviso ter sido anteriormente prolongado até esta quarta-feira.