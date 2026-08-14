Polícia italiana encontra três quadros roubados de museu no valor de 9ME

A polícia italiana anunciou hoje que recuperou três quadros roubados em março passado de um museu de Parma (norte), da autoria de Cézanne, Renoir e Matisse, num valor estimado de nove milhões de euros.

De acordo com as primeiras informações avançadas pelos 'carabinieri' (polícia militarizada), a investigação que resultou na recuperação das obras de arte levou à acusação de associação criminosa de nove indivíduos, de origem moldava.

O roubo teve lugar a 23 de março passado, tendo os assaltantes entrado por uma janela no museu Fondazione Magnani Rocca, na região de Parma, e roubado três obras: "Tasse et plat de cerises", de Paul Cézanne, avaliado em cerca de seis milhões de euros, "Les poissons", de Pierre Auguste Renoir, avaliado em cerca de três milhões, e ainda um terceiro quadro, "Odalisque sur la terrasse", de Henri Matisse, avaliado em cerca de 20 mil euros.

Na fuga, os assaltantes abandonaram uma quarta obra, uma outra pintura de Renoir, "Paysage de Cagnes".