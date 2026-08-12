Bispo do Funchal teve encontro com vários elementos da Cáritas da Venezuela

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, esteve esta manhã num encontro com a direção da Cáritas da Venezuela, entidade que recebeu o donativo solidário da diocese do Funchal para ajudar as vítimas dos terramotos.

Neste encontro marcaram presença vários responsáveis dos diferentes polos espalhados pelo país.

Foi partilhado com o bispo do Funchal o trabalho realizado pela Cáritas, que tem mais de 30 mil voluntários no terreno a ajudar nas diversas situações emergentes.

Marcaram presença no encontro o presidente da Cáritas da Venezuela e respectivo conselho directivo, tendo como directora nacional Janeth Márquez. O encontro contou ainda com a presença de D. José António da Conceição Ferreira, secretário da Conferência Episcopal da Venezuela.

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, iniciou ontem uma visita pastoral à Venezuela de cinco dias, levando o “Evangelho da Esperança” aos madeirenses radicados na Venezuela.