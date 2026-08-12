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Casos do dia

Incêndio no Caniçal combatido por três corporações

Foto Google Earth
Foto Google Earth

Um incêndio em mato deflagrou esta madrugada no Caniçal, mais precisamente na zona das Feiteirinhas, imediações da Zona Franca, ocorrência que obrigou à mobilização de reforços além da corporação local.

O alerta foi dado pouco depois das 5h00 e além de cinco elementos em duas viaturas dos Bombeiros Municipais de Machico, foram mobilizados meios das corporações vizinhas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e dos Bombeiros Voluntários de Santana.

Desconhece o DIÁRIO se se tratou de consequência da menor capacidade de resposta por causa da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (TAFF) que suspendeu a eficácia da deliberação camarária relativa à integração de trabalhadores da carreira de assistente operacional na carreira de bombeiro sapador, levando a que desde 1 de Agosto a corporação esteja a trabalhar a 'meio gás' no período nocturno.

Resposta nocturna dos Bombeiros de Machico vai ser suspensa a partir de Agosto

Edital da Câmara Municipal dá conta que Tribunal travou integração de operacionais

O certo é que a esta hora, o incêndio está em fase de rescaldo.

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