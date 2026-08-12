Incêndio no Caniçal combatido por três corporações
Um incêndio em mato deflagrou esta madrugada no Caniçal, mais precisamente na zona das Feiteirinhas, imediações da Zona Franca, ocorrência que obrigou à mobilização de reforços além da corporação local.
O alerta foi dado pouco depois das 5h00 e além de cinco elementos em duas viaturas dos Bombeiros Municipais de Machico, foram mobilizados meios das corporações vizinhas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e dos Bombeiros Voluntários de Santana.
Desconhece o DIÁRIO se se tratou de consequência da menor capacidade de resposta por causa da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (TAFF) que suspendeu a eficácia da deliberação camarária relativa à integração de trabalhadores da carreira de assistente operacional na carreira de bombeiro sapador, levando a que desde 1 de Agosto a corporação esteja a trabalhar a 'meio gás' no período nocturno.
Resposta nocturna dos Bombeiros de Machico vai ser suspensa a partir de Agosto
Edital da Câmara Municipal dá conta que Tribunal travou integração de operacionais
O certo é que a esta hora, o incêndio está em fase de rescaldo.
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