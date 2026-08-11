Museus e monumentos nacionais com entrada gratuita para jovens na quarta-feira

Jovens entre os 12 e os 29 anos terão entrada gratuita nos museus e monumentos nacionais geridos pela Museus e Monumentos de Portugal (MMP) na quarta-feira para assinalar o Dia Internacional da Juventude, anunciou hoje a empresa pública.

A iniciativa abrange os equipamentos da rede da MMP que estejam abertos ao público, numa altura em que vários museus e monumentos nacionais se encontram encerrados para obras de reabilitação e conservação financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Entre os espaços abertos abrangidos encontram-se monumentos como o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Panteão Nacional e o Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, o Palácio Nacional de Mafra, o Convento de Cristo, em Tomar, os mosteiros da Batalha e de Alcobaça e a Fortaleza de Sagres.

Embora incluídos na rede, entre os espaços encerrados temporariamente para as obras encontram-se o Museu Nacional de Arqueologia, o Museu Nacional do Traje, o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional do Azulejo, o Museu Nacional do Teatro e da Dança, todos em Lisboa, o Museu de Lamego e o Museu Rainha D. Leonor, em Beja.

O Museu Nacional da Música, que esteve encerrado desde outubro de 2023, reabriu na nova localização, em Mafra, em novembro do ano passado, enquanto a Torre de Belém também já voltou a receber visitantes em maio, após a conclusão das obras do PRR.

A MMP gere 37 museus, monumentos e palácios nacionais distribuídos por 21 cidades e vilas, incluindo espaços classificados como Património Mundial da UNESCO.

A gratuitidade de 12 de agosto junta-se ao regime Acesso 52, que permite aos cidadãos portugueses e residentes em Portugal usufruírem de 52 dias de entrada gratuita por ano nos museus, monumentos e palácios abrangidos pelo regime cuja continuidade está em avaliação pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.

Para beneficiar deste regime, os residentes em Portugal devem apresentar o Cartão de Cidadão numa bilheteira, sendo o acesso gratuito registado no cômputo dos 52 dias anuais.

A medida Acesso 52 representou 892.637 visitas gratuitas aos museus e monumentos nacionais em 2025, correspondentes a 18% do total de entradas registadas nesse ano, segundo dados divulgados pela MMP em abril deste ano.