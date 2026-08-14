'GIRO na HF' levou 36 crianças a descobrir a Madeira durante um mês

Chegou ao fim mais uma edição do 'GIRO na HF', o campo de férias promovido anualmente pela Horários do Funchal (HF) para proporcionar aos filhos dos seus trabalhadores um período de férias marcado por actividades de lazer, aprendizagem e descoberta da Região.

Entre 13 de Julho e 14 de Agosto, 36 crianças entre os 6 e os 10 anos participaram num programa que combinou aventura, contacto com a natureza, actividades desportivas e experiências culturais.

A programação incluiu actividades náuticas, como canoagem e vela, aulas de hipismo e visitas a vários espaços de interesse da Madeira. Entre os locais visitados estiveram o Radar do Pico do Areeiro, os jardins e património da Quinta Vigia, o Museu de História Natural e as instalações do Banco de Portugal. As crianças participaram numa acção de educação rodoviária e assistiram a uma demonstração cinotécnica promovidas pela PSP, no Parque de Santa Catarina, além de terem realizado um passeio a bordo dos autocarros da Carristur.

O 'GIRO na HF' incluiu ainda momentos de lazer nas praias e complexos balneares da Calheta, Lido, Ponta Gorda e Porto Moniz.

A edição de 2026 terminou esta tarde com uma festa de encerramento que reuniu as crianças participantes, os respectivos pais e a equipa responsável pela organização. A iniciativa contou também com a presença do Conselho de Administração da Horários do Funchal.

O presidente da empresa, Marco Lobato, destacou o orgulho da Horários do Funchal na realização do projecto e garantiu o compromisso da administração em assegurar a sua continuidade no futuro. O responsável salientou ainda o sucesso desta edição e o trabalho desenvolvido pela equipa de monitores e organização, agradecendo às famílias a confiança depositada na empresa e às várias entidades parceiras que contribuíram para concretizar o programa.

De participação totalmente gratuita para as famílias dos trabalhadores, o 'GIRO na HF' integra a política de responsabilidade social interna da transportadora pública madeirense.