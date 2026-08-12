Ronaldo deixa Lisboa e ruma a Riade um dia após o casamento

Um dia depois de ter tornado público o casamento com Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo ruma, esta quarta-feira, à Arábia Saudita, onde é esperado nos próximos dias para integrar os trabalhos de preparação do Al-Nassr para a nova temporada.

De acordo com os dados do Flightradar (plataforma de rastreamento de aviões), o jacto privado de Cristiano Ronaldo tem partida prevista para as 13h15 desta quarta-feira, a partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A chegada à capital saudita, através do Bombardier Global Express XRS, está prevista para acontecer pelas 21h44.

Depois de muita especulação, o futebolista madeirense oficializou, esta terça-feira, o casamento com Georgina Rodríguez, numa cerimónia civil privada realizada em Cascais. O casal, que mantém uma relação desde 2016, confirmou a união através da divulgação de uma fotografia das alianças nas redes sociais.

Ronaldo e Georgina já casaram Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram. O jogador português confirmou a união através de uma fotografia partilhada esta terça-feira no Instagram, na qual são visíveis as alianças de casamento de ambos.

Após alguns dias de estadia em Portugal, juntamente com Georgina Rodríguez e os seus cinco filhos, na sua nova mansão localizada na exclusiva Quinta da Marinha, o atleta, de 41 anos, prepara-se agora para mais uma temporada ao serviço do Al-Nassr, clube que representa desde o final de 2022 e com o qual tem contrato até ao final de Junho de 2027.

Naquela que será a sua quinta época ao serviço do emblema saudita, Ronaldo vai encontrar um novo treinador, o australiano Ange Postecoglou, que sucede ao português Jorge Jesus. Além da conquista de títulos colectivos, um dos principais objectivos do astro madeirense passa por atingir a marca dos 1.000 golos na carreira. Até ao momento, Cristiano Ronaldo soma 976 golos em 1.331 jogos, o que corresponde a uma média de 0,73 golos por partida.