Prémio Literário João Augusto d’Ornelas bate recorde de candidaturas

A 6.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas recebeu 76 candidaturas, o maior número desde a criação da iniciativa. O resultado representa um aumento de 90% face ao anterior máximo, registado em 2025, com 40 obras a concurso, revelou a Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

As candidaturas encontram-se agora em apreciação pelo júri, constituído por António Cruz, Nuno Barros e Carlos Barradas. A decisão deverá ser divulgada até 18 de Agosto.

O concurso, criado para homenagear o escritor João Augusto d’Ornelas, natural do Estreito de Câmara de Lobos, destina-se a obras inéditas em prosa, sob a forma de conto e de tema livre. Os textos devem ter entre 20 e 25 páginas e incluir uma referência, directa ou indirecta, às vinhas e/ou ao Vinho Madeira.

O primeiro classificado receberá 2 mil euros, o segundo 750 euros e o terceiro 500 euros. As obras premiadas serão posteriormente publicadas em livro.