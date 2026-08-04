Despiste de BTT deixa jovem ferido

Um jovem ficou ferido na sequência de um despiste de bicicleta de BTT ocorrido ao início da tarde, na zona conhecida como Moinho das Raízes, em Santo da Serra.

O alerta foi dado cerca das 12h30, tendo a vítima sido socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Para o local foram mobilizadas uma Ambulância de Socorro e uma viatura de apoio, num total de oito operacionais.

O ferido foi considerado ligeiro.