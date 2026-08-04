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Despiste de BTT deixa jovem ferido

Acidente ocorreu no Moinho das Raízes, em Santo da Serra

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Um jovem ficou ferido na sequência de um despiste de bicicleta de BTT ocorrido ao início da tarde, na zona conhecida como Moinho das Raízes, em Santo da Serra.

O alerta foi dado cerca das 12h30, tendo a vítima sido socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Para o local foram mobilizadas uma Ambulância de Socorro e uma viatura de apoio, num total de oito operacionais.

O ferido foi considerado ligeiro.

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