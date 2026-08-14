60 crianças e jovens aprendem técnicas de Mindfulness com o SESARAM

Cerca de 60 crianças e jovens da Escola EB1/PE e Creche Eng.º Luís Santos Costas, em Machico, e da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz foram abrangidos pelo programa baseado em mindfulness e compaixão, promovido pelo Serviço de Psicologia do SESARAM.

Segundo nota à imprensa, esta iniciativa, liderada pelas psicólogas clínicas e especialistas nas referidas áreas Paula Chapéu e Círia Correia, desenvolveu a sua experiência-piloto no ano transacto, no mesmo estabelecimento de ensino de Santa Cruz.

Confirmado o seu sucesso, ao longo do ano lectivo de 2025-2026, este projecto foi alargado a mais 41 alunos do pré-escolar e do 4º ano de escolaridade de Machico e a 19 alunos dos Cursos Profissionais de Desporto e de Educação e Formação de Informática de Santa Cruz, entre os 16 e os 18 anos, que, através sessões multidisciplinares e em articulação com os recursos institucionais e comunitários, aprenderam ferramentas essenciais para assegurar a sua regulação emocional e bem-estar.

Este trabalho foi desenvolvido em estreita colaboração com o serviço de psicologia escolar e os docentes de cada turma de ambas as escolas, contando também com a participação das psicólogas dos Centros de Saúde de Machico e de Santa Cruz, através da área MIND.COM.SAÚDE, do Serviço de Psicologia do SESARAM.

Uma das prioridades deste srviço é precisamente a aplicação destes programas, que geram impactos neurológicos e psicológicos cientificamente comprovados, designamente na prevenção e redução dos sintomas de ansiedade, stress e depressão, na diminuição da reactividade e no desenvolvimento da inteligência emocional através da regulação dos afetos.