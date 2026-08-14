PSD quer uma gestão de Machico com mais rigor, responsabilidade e competência

Os vereadores eleitos pelo PSD à Câmara Municipal de Machico apresentaram, na reunião de ontem, um conjunto de propostas, alertas e contributos, reafirmando uma oposição construtiva, exigente e firme, sempre orientada para a defesa dos interesses dos munícipes e para uma gestão responsável dos recursos públicos.

Entre as principais preocupações, os vereadores do PSD defenderam que o Executivo Municipal solicite à Direcção Regional de Ambiente uma acção de sensibilização junto das oficinas existentes no concelho, procurando prevenir riscos ambientais e garantir o necessário aconselhamento técnico no âmbito das atividades desenvolvidas.

Quanto à Semana Gastronómica e ainda que reconhecendo que o seu balanço é positivo, a vereação do PSD considera que o evento deve manter-se no último fim de semana de julho, consolidando uma referência que já faz parte da identidade e da promoção do concelho e questionam qual a relação entre o investimento realizado e o benefício efetivo para o concelho e para os seus munícipes, atendendo a que está em causa um custo global superior a 600 mil euros.

Paralelamente, explicam, “existe margem para melhorar um conjunto de aspetos, designadamente a utilização do segundo palco, a integração dos pequenos comerciantes locais no recinto, evitando a sua colocação marginal, a questão da salubridade e higiene sanitária, a insuficiência de lugares sentados junto à zona dos bares e a necessidade de uma melhor organização e separação dos restaurantes, com soluções mais apelativas, qualificadas e seguras”.

Também nesta reunião o PSD insistiu na necessidade do Executivo Municipal garantir que, ao nível do novo regulamento do Alojamento Local, não sejam criadas regras que travem e boicotem quaisquer investimentos que sejam promotores do desenvolvimento e, neste sentido, entregaram um documento com contributos para a discussão pública deste dossiê.

“Consideramos que a proposta atualmente em discussão é demasiado redutora e castradora, podendo penalizar pequenos investidores, famílias e quem pretende apostar na valorização e dinamização do meio rural e, no fundo, os contributos apresentados procuram garantir maior autonomia e liberdade de opção aos investidores, permitindo que os projetos possam desenvolver-se em todo o concelho, dentro de regras claras, equilibradas e equitativas para todos”, sublinham os vereadores, acrescentando que “não se pode falar em desenvolvimento do território e, simultaneamente, criar regulamentação que afaste o investimento, limite a iniciativa das famílias e penalize quem pretende criar valor no meio rural”.

Vereadores do PSD que, nesta reunião, conseguiram fazer aprovar, por unanimidade, a proposta que visava a Requalificação da Rua Dr. º Cónego Fulgêncio Andrade, na Freguesia de Água de Pena, proposta essa que defende uma intervenção estrutural que reforce a segurança rodoviária, a mobilidade pedonal e a qualidade do espaço público.

“Mais do que uma obra, esta intervenção representa um compromisso com a segurança das pessoas, com a acessibilidade universal, com a qualidade do espaço público e com a valorização de uma das principais entradas da freguesia de Água de Pena”, frisam.

Segundo nota à imprensa, em sentido contrário, o PSD viu serem chumbadas as restantes propostas apresentadas, nomeadamente a proposta para a qualificação e certificação dos percursos pedestres de Machico - uma proposta que visava estabelecer uma estratégia integrada para a gestão, preservação e promoção dos trilhos existentes no concelho - e o voto de protesto contra a persistente inação do Executivo Municipal face ao estado de degradação da Rua do Ribeirinho, da Praceta 25 de Abril e dos respetivos acessos, uma situação que, segundo sublinham, já se arrasta há demasiado tempo, para prejuízo direto das populações.